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البابا فرنسيس: بوحدة المسيح يجعلنا ملح الأرض ونور للعالم

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:30 م
البابا فرنسيس: بوحدة المسيح يجعلنا ملح الأرض ونور للعالم
البابا فرنسيس - أرشيفية
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إيريني صفوت
 
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم، في مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، إنه بعد التّعاليم حول المعموديّة، تدعونا هذه الأيام التي تلي عيد العنصرة للتأمُّل حول الشّهادة التي يولِّدها الرّوح القدس في المعمَّدين، مؤكدًا أن هذا يحرِّك حياتهم ويفتحها على خير الآخرين.

وتابع البابا فرنسيس، أن السيد المسيح أوكل تلاميذه رسالة كبيرة وهي : "أَنتُم مِلحُ الأَرض، أَنتُم نورُ العالَم".

 وتابع البابا فرنسيس، أن وحده روح المسيح بإمكانه أن يجعلنا فعلاً ملحًا يعطي طعمًا ويحفظ من الفساد ونورًا ينير العالم، هذه هي العطيّة التي ننالها في سرِّ التثبيت" سر المعمودية"، مشيرًا أنه يُثبِّت المعموديّة ويعزِّز نعمتها.

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