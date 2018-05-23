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داوودا مطلوب في المقاصة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:30 م
داوودا مطلوب في المقاصة
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هاني عصام
 

أبدى نادي مصر للمقاصة رغبته في التعاقد مع أحمد داوودا لاعب الزمالك والذي دخل قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق بسبب خروجه من حسابات خالد جلال المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية وعدم الإعتماد عليه.

 

 ويرغب مسئولو النادي الفيومي في إعادة اللاعب والإتفاق على الجانب المادي مع الزمالك وإمكانية إستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، ورحب داوودا بالعودة إلى صفوف المقاصة لكنه ينتظر حسم الموقف من جانب إدارة الزمالك.

 

 

المزيد عن: مصر المقاصة داوودا خالد جلال الزمالك
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