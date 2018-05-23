التعليم العالي ينيب رئيس قطاع الشئون الثقافية في فعاليات منتدى سياسات بولونيا

أناب خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات للمشاركة فى فعاليات (منتدى سياسات بولونيا)، والذى تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بباريس خلال الفترة من 24- 25 مايو الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 48 دولة من أعضاء منطقة التعليم العالى الأوروبية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية والإفريقية.





ويهدف المنتدى إلى بناء منطقة أوروبية للتعليم العالى من شأنها الجمع بين التميز والمعرفة مع التدريب والبحث، وتعزيز الحراك الطلابي، وتبادل المعلمين والباحثين داخل القارة الأوروبية، وما يتضمنه من فعاليات واجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة، ودور التعليم العالى والتحديات التى تواجهه.





ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المنتدى بإقامة احتفالية بمناسبة مرور 20 عاماً على إعلان السربون المشترك، والخاص بخلق نوع من المواءمة والتنسيق بين نظم التعليم العالى فى الدول الأوروبية لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.





وفى ختام فعاليات المنتدى سيتم إصدار إعلان مشترك بالنيابة عن جميع المشاركين.