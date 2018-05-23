ضبط 3 قضايا مخدرات وفحص 15 مسجل خطر في حملة أمنية مكبرة بالفيوم

شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، بقيادة اللواء خالد شلبى مديرأمن الفيوم ضبطت خلالها 3 قضايا اتجار بالمخدرات، و4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، ومراقب هارب، وقضية سلاح أبيض.



كما تم فحص15مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم، وضبط 12 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وقضية مقهى بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات.



كما ضبطت أجهزة الأمن، 5 قضايا متنوعة في مجال الآداب، و98 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق والتموين.



