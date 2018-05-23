600 كشاف من تعليم مكة يقدمون خدماتهم للمعتمرين والزوار

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في النادي الموسمي الكشفي "بادر " بأكثر من 600 كشاف في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار للمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك من خلال أكثر من 3000 ساعة تطوعية يوميا".





ويهدف النادي الموسمي الكشفي التطوعي "بادر" إلى ترسيخ المبادئ الاسلامية ، وتنمية قيم التطوع والمسؤولية الاجتماعية ومهاراتها التطبيقية، بالإضافة إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في ترسيخ القيم الايجابية في شخصيات الأبناء بإكسابهم المعارف والمهارات والسلوك، وكذلك تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لدى الطلبة. وفق صحيفة "سبق"





ويشارك الطلبة المتطوعون من الكشافة في خدمة المعتمرين والزوار ، بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والخدمية والخيرية والإسعافيه، اذ يشارك 170 كشافا وقائدا امارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة من حيث تنظيم الأطعمة بساحات الحرم ، و186 كشافا وقائدا مع القوة الخاصة لأمن الحرم المكي في تنظيم الحشود وتسيير أمور المعتمرين ودخولهم لصحن المطاف ، و80 كشافا وقائدا يشاركون مؤسسة الراجحي وجمعية احسان والتكافل الاجتماعي في توزيع وجبات الافطار بصحن المطاف ، و45 كشاف وقائدا مع وزارة الصحة في مساعدة المرضى وايصالهم المصابين منهم إلى مراكز الطواري ، بالإضافة إلى مشاركة 124 كشاف وقائدا في أعمال إرشاد الحجاج ودفع العربات ومراكز الاستضافة وحفظ النعمة .





ويحقق طلاب الكشافة عدد من الانجازات يوميا من خلال توزيع 2000 عبوة تمر ، وأكثر من 1200 وجبة افطار ، كما يقومون بإرشاد أكثر من 250 معتمرا" ، وايصال 180 معتمرا لأماكن سكنهم.



