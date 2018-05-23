حارس ليفربول: صلاح عالمي لكنه لم يصل إلى مستوى رونالدو









يعتقد لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح أصبح لاعبًا عالميًا، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى كريستيانو رونالدو وإن المقارنة بينهما سابقة لأوانها.





قال حارس ليفربول في تصريحات لـ "سكاي ألمانيا": "هذا الموسم بالنسبة لصلاح لا يمكن تصديقه، ولكن رونالدو فعل ذلك على مدى سنوات عديدة، من السابق لأوانه أن نقارن صلاح به".





أضاف: "صلاح يقدم مستوى عالمي لكن عليه أن يثبت على ذلك خلال المواسم المقبلة، أتمنى أن يتمكن من فعل ذلك، إنه ما زال صغيرًا حقًا ولديه مساحة كبيرة لتحسينه مستواه".





كما أوضح الألماني الدولي أن سر نجاحه هذا الموسم هو عمله الشاق، قائلًا: "عليك فقط التركيز على نفسك لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التأثير على قرارت المدرب وإخباره بأنك جاهز، من خلال التدريب الجيد، القوي".





ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل الموافق 26 مايو، في مباراة من شأنها أن تشهد مشاركة كل من صلاح ورونالدو وهما أفضل هدافي العالم هذا الموسم.



