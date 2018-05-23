وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره "الروسى" تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى





أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال عام 2017 قد بلغ أعلى معدلاته في تاريخ العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين حيث حقق نحو 3.8 مليار دولار، وكذا تسير معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 بنحو مشجع، لافتا إلى أن التجارة البينية بين مصر وروسيا تمثل حوالي 30٪ من روسيا مع جميع الدول العربية.





وقال وزير التجارة ،ان توقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيسهم في إحداث نقلة غير مسبوقة في مستوى علاقات التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الي حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الضخم وإدارته وتشغيله والذى سيعم بالفائدة على الاقتصادين المصري والروسي.





جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى اجراها الوزير مع السيد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى، خلال زيارته الحالية لروسيا والتي ترأس خلالها الجانب المصرى في فعاليات الدورة الحادية عشر للّجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو، حضر اللقاء ايهاب نصر سفير مصر بروسيا ، واحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى ، واسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات ، وناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.





وأشار قابيل إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين السلطات الروسية ونظيرتها المصرية فى إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية للسوق الروسى خاصة وأنها تمثل أكثر من 75٪ من الصادرات المصرية إلى الاتحاد الروسي، لافتاً إلى انها قد تأثرت بشكل كبير في أعقاب فرض السلطات الروسية لبعض الحواجز غير الجمركية مؤخراً.





كما لفت الوزير إلى أهمية قيام مجلس الأعمال المصرى الروسى بدور أكثر فعالية وحيوية خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والإمكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين، منوهاً إلى اصداره قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى في مجلس الأعمال المشترك بهدف تفعيل دوره وإعطاءه دفعة فى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين.





وعبر قابيل عن تطلع مصر لايجاد مزيد من التعاون والتنسيق مع السلطات الروسية في تسريع عملية تسجيل شركات الأسماك المصرية للتصدير للسوق الروس، وكذا تسهيل تسجيل المنتجات الصيدلانية المصرية في روسيا.





ومن جانبه اكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسى ، حرص بلاده على تنمية وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى والروسى ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتى تستضيفها العاصمة موسكو حاليا تمثل نقطة انطلاق لتعزيز اوصر التعاون المشترك فى كافة المجالات الاقتصادية والفنية والاجتماعية والثقافية .





ولفت الى ان المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة وهو الأمر الذى يجب العمل على تنميته خلال المرحلة المقبلة وبما ينعكس ايجابا على تطوير العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو .