كتابات العدل المتنقلة تصل مكة.. وتنطلق في بريدة وعنيزة الأسبوع المقبل

أطلقت وزارة العدل خدمة كتابات العدل المتنقلة في مدينة مكة المكرمة الأحد الماضي، ومن المنتظر أن تنطلق الخدمة في مدينتيْ بريدة وعنيزة الأسبوع المقبل.





وتستهدف الخدمة المستفيدينَ الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل. وفق صحيفة "سبق"





ويمكن لكبار السن طلب الخدمة مباشرة عن طريق التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، أما نزلاء المستشفيات من المرضى وذوي الإعاقات؛ فيمكنهم طلب الخدمة عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٥٨٨٨)، أو البريد الإلكتروني [email protected]





وفيما يتعلق بنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ يمكنهم الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.





وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن: (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، والمدينة المنورة)، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي.





وتُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ6187 خدمة في عموم مناطق المملكة.





وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.







