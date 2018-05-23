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خطوة جديدة من "أبل" لتخفيض سعر هواتف الأيفون

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:17 م
خطوة جديدة من أبل لتخفيض سعر هواتف الأيفون
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تعتزم شركة "أبل" الأمريكية الكشف عن 3 نماذج جديدة من شاحن هاتف آيفون خلال هذا العاموفقًا لما ذكرته سكاي نيوز العربية.

فالشاحن الجديد سيكون أقل في الوزن وأسرع فى عملية تزويد الهاتف بالطاقة، وأرخص في السعر.

وأوضحت القناة أنه تم رصد تغير مفاجئ من جانب "أبل" تمثل في تخفيض سعر كابل (USB-C) بنحو 25 بالمئة، إذ تراجع سعره من 25 إلى 19 دولارا فى الولايات المتحدة.

واعتبر أن إقدام "أبل" على هذه الخطوة ينطوى على أهمية كبيرة، ربما تأتي في سياق تخفيض الشركة الأمريكية لسعر آيفون بنحو 200 دولار.

ووفقًا للشائعات؛ تدرس "أبل" خطوات من أجل تخفيض أسعار هواتف آيفون الجديدة، وذلك عن طريق تقليص تكلفة الإنتاج.
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