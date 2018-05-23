ضبط 5 كيلو بانجو و21 قضية آداب في الشيخ زايد

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكبرة لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة قسم الشيخ زايد



وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رئيس القطاع ومأمور ورئيس مباحث القسم، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم عمرو حجازي وكيل فرقة اكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قضايا مخدرات تنوعت في ضبط " 5 كيلو بانجو، 80 جرام استروكس، 67 قرص مخدر، 210 جرام هيروين" كما تم تنفيذ 365 حكم قضائي، 14 قضية إحراز أسلحة بيضاء، وضبط مخالفات مرورية، 15 قضية في مجال قضايا المصنفات، وضبط 21 قضية أداب وذلك لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على الشارع الجيزاوي، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

