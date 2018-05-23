"الكهرباء": سوء الأحوال الجوية وراء انقطاع التيار بـ "جعرانة مكة"

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة إلى جميع المشتركين، مشددة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أي أعطال طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية والرياح والأمطار.





وبيّنت الشركة رداً على خبر نشرته "سبق" الإلكترونية، بعنوان (انقطاع الكهرباء يدفع أهالي "جعرانة مكة" لقضاء ليلتهم خارج منازلهم) أن المنطقة تعرضت خلال الساعات الماضية لأمطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة؛ ما تسبب في خروج أحد المغذيات بجعرانة مكة، حيث تم على الفور استنفار الفرق الفنية وفرق الطوارئ إلى الموقع، واتضح خروج أحد محسنات الشبكة المركبة بسبب عديد من الأعطال على أجزاء متفرقة من الشبكتين الهوائية والأرضية نتيجة تأثرها بسوء الأحوال الجوية".





وأضافت: "على الرغم من وعورة الطرق وصعوبة الوصول للموقع وإجراء أعمال الصيانة الطارئة في ظل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، فقد تم الانتهاء من إصلاح وتشغيل الشبكة الكهربائية وإعادة الخدمة للمشتركين خلال وقت قصير، فيما تم استخدام المولدات المتنقلة لتغذية المشتركين المتأثرين".





يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عدداً من الخدمات النوعية مثل خدمة "صديق الكهرباء" على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وكذلك والرسائل النصية المجانية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال الثلاث، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و"مركز خدمة المشترك" عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، إضافة إلى عديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.







