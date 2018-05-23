"نقاء" تنتقد فيديو تعليم طفل تعاطي التدخين وتدعو لتطبيق النظام بحقه

أعربت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، عن انزعاجها الشديد من الفيديو الذي جرى تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بوضع سيجارة في فم طفل صغير.





وفي التفاصيل، اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار سليمان بن عبدالرحمن الصبي، أن هذا التصرف غير اللائق مجتمعياً؛ يُعَد ظاهرة غريبة على مجتمعنا السعودي -إن كان هذا الفيديو صادراً في بلادنا- وفيه انتهاك صارخ لحقوق الطفل في أن يتنفس هواء نقياً؛ بل وفيه عبث واستهتار بحياة الأطفال، وانتهاك لحقوقهم النظامية؛ مما يستوجب معاقبة هذا المستهتر على هذا الفعل الشنيع. وفق صحيفة "سبق"





وثمّن "الصبي" دور النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البحث عن منتهك حقوق الطفل الإنسانية وتقديمه للعدالة.





وأوضح "الصبي" أن نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2/ 1436هـ، جرّم في أكثر من مادة تعريضَ الأطفال لممارسة عادة التدخين وتعاطيها أو شرائها، وجاء في نصوص النظام الآتي: المادة العاشرة وتنص على: "يُحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال".





وتابع: "إن المادة الحادية عشرة تنص على: (1/ يُحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تُضِر بسلامته، وكذلك يُحظر أن يُستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، 2/ يُحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، 3/ يُحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين ويُحظر كذلك التدخين في أثناء وجوده"؛ لافتاً إلى أن الفيديو في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية التي نصت على منع الترويج للتدخين؛ حيث أشارت المادة (10) من اللائحة التنفيذية إلى أنه (يُمنع الإعلان والدعاية والترويج بما في ذلك الرعاية للتبغ ومشتقاته؛ وذلك بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق قنوات وسائل الإعلان والإعلام السعودي المرئية والمقروءة والمسموعة؛ بما في ذلك استخدام المواقع والمنصات والوسائط الإلكترونية).





ودعا "الصبي"، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في القبض على الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يضع السيجارة في فم الطفل؛ للتحقيق معه وتطبيق النظام في حقه؛ مُحَذراً في الوقت نفسه من تفشي مثل هذه الظواهر في المجتمع؛ مشيراً إلى أن التساهل في تطبيق أنظمة مكافحة التدخين هو الذي أدى إلى التجرؤ على ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة.







