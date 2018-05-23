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عندما تغضب الطبيعة: ثورة بركان كيلاويا تأكل الأخضر واليابس في هاواي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:15 م
عندما تغضب الطبيعة: ثورة بركان كيلاويا تأكل الأخضر واليابس في هاواي
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هديل هاشم
 
تعرضت ولاية هاواي المعروفة بمناظرها الطبيعية وشواطئها الخلابة لثورة من بركان كيلاويا، والذي لأظهر لنا هذه الأيام الجانب القبيح منها.

وتسببت ثورة بركان كيلاويا التي شهدتها هذه الأيام اقتلعت الأخضر واليابس، ودمرت الحمم عشرات المنازل والمباني وأشعلت حرائق في الغابات وأدت لتشريد آلاف السكان الذين تلقوا أوامر بالرحيل أو فروا طواعية.
المزيد عن: هاواي ثورة بركان كيلاويا الطبيعة الاخضر واليابس
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