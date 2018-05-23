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أيوب: كان يجب محاسبة حسام البدري على مجمل مع الأهلي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:14 م
أيوب: كان يجب محاسبة حسام البدري على مجمل مع الأهلي
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الفجر الرياضي
 

أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، كان يجب محاسبة حسام البدري على مجمل مدته في قيادة الأحمر وليس المباريات الاخيرة فقط.


وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على اذاعة انرجي: "حسام البدري تعب في الفترة الأخيرة وقرر انه يرتاح لبعض الوقت والابتعاد عن الضغوط".


وتابع: "لم نستهلك اللاعبين بدنيا كما يدعي البعض، ولكن كان يجب الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ولم نكن نملك منح اللاعبين فترة راحة سلبية بعد حسم الدوري، حتى لا يتراجع مستواهم قبل انطلاق دوري أبطال أفريقيا".

المزيد عن: حسام البدري الأهلي أخبار الأهلي أحمد أيوب
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