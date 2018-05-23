الين يقود مكاسب العملات الكبرى.. واليورو والإسترليني أبرز الخاسرين

شهدت العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب بيانات اقتصادية، فيما ارتفع الين بسبب المخاوف التجارية.





وبحلول الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.1710 دولار، بعد أن وصل إلى مستوى 1.1699 دولار في وقت سابق من التعاملات.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو سجل أكبر تراجع في عام ونصف في الشهر الجاري.





وتراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 15 شهراً مُسجلاً 55.5 نقطة في مايو الجاري، مقابل 56.2 نقطة في أبريل السابق له.





أما على مستوى العملة البريطانية فهبطت إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الجاري أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.3350 دولار.





وجاء تراجع الجنيه الإسترليني عقب بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤه في أبريل الماضي عند أدنى مستوى في 13 شهراً إلى 2.4%، مقابل 2.5% في مارس السابق له.





وأوضحت البيانات أن التضخم في بريطانيا انخفض بفعل أسعار تذاكر الطيران إلى جانب أسعار الملابس والأحذية.





فيما ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنحو 1% عند 109.78 ين.





وجاء ارتفاع العملة اليابانية مع تجدد المخاوف التجارية للمستثمرين، حيث صرح الرئيس الأمريكي أمس عن عدم رضاه بشأن المحادثات التجارية مع بكين، حيث تأتي تلك التصريحات بعد تفاؤل مؤقت أعقب تعليق الإدارة الأمريكية عمل الرسوم الجمركية على واردات السلع من الصين.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 93.920 دولار.