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أمن الجيزة يضبط كميات من المخدرات والأسلحة في بولاق الدكرور

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:13 م
أمن الجيزة يضبط كميات من المخدرات والأسلحة في بولاق الدكرور
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إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكبرة لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة قسم بولاق الدكرور

وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رئيس القطاع ومأمور ورئيس مباحث القسم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 235 قرص مخدر، 150 جرام استروكس، فرد خرطوش، 3 قطع سلاح ابيض، كما تم تنفيذ 121 حكم قضائي، وتحرير مخالفات مرورية، وذلك لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على الشارع الجيزاوي، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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