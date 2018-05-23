أمانة الرياض تغلق 141 موقعاً مخالفاً وتطيح بـ29 عاملاً بعدة أحياء

نفّذت ‎أمانة منطقة الرياض، جولات ميدانية رمضانية؛ أسفرت عن إغلاق عدد من المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية، والإطاحة بعمالة في مواقع متفرقة؛ حيث قامت بلدية العليا، بزيارة ٧١٤ موقعاً أُغلق على إثرها ١٤١ لعدم مطابقتها للأنظمة.





وأغلقت الأمانة مستودعاً في حي الشفا، يعمل على تعبئة زيوت عطرية ومستحضرات للشعر، مجهولة المصدر، وبطريقة بدائية منتهية الصلاحية، ويقوم بتغليفها ووضع ملصقات لعلامات تجارية وتاريخ للتعبئة؛ فيما تم مخالفة 8 منشآت بالعريجاء، وأغلقت منشأة مخالفة، واستبعدت ٢٢ عاملاً. حسب صحيفة "سبق"





وقامت الأمانة بجولات مماثلة في حي النسيم شرق العاصمة؛ أسفرت عن مخالفة ٣٧ منشأة، وإغلاق محل مخالف، واستبعدت ٧ عمال؛ لعدم حصولهم على الشهادات الصحية.





وفي شمال الرياض تم ضبط عمليات بيع عشوائي في الطرقات بصورة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية؛ بما فيها مواد غذائية ومعسلات محظورة وعربات طعام تعمل بدون ترخيص.







