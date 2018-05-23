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مفتي الجمهورية يهنئ "الطيب" بمناسبة مرور 1078 عامًا على تأسيس "الأزهر"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:12 م
مفتي الجمهورية يهنئ الطيب بمناسبة مرور 1078 عامًا على تأسيس الأزهر
الدكتور شوقي علام - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
هنأ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- الدكتور أحمد الطيب –شيخ الأزهر الشريف- بمناسبة مرور 1078 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، تلك الذكرى التي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.


وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن الأزهر الشريف كان -ولا يزال- حصنًا للإسلام ومنارة للوسطية أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، وجاب علماؤها المعمورة بأكملها لينشروا صحيح الإسلام ويعلموا الناس دينهم.


ودعا المفتي اللهَ سبحانه وتعالى أن يَزيد من شأن الأزهر علوًّا، وأن يبارك في مجهودات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل أن يظل الأزهر شامخًا ونبراسًا للعلم والعمل.


المزيد عن: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الدكتور أحمد الطيب الجامع الأزهر الشريف
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