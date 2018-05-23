8 أطعمة تناوليها في "الصيف" لتخفيف الإرهاق والتعب

تشتهر أغلب الدول العربية بصيفها شديد الحرارة، وعندما تصل الموجة الحارة إلى ذروتها وترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة، نفضل جميعًا في هذه الأوقات استخدام أجهزة التكييف وتناول المشروبات المثلجة لتلطيف الجو الساخن والتخفيف من الشعور بالحرارة.ورغم كل ذلك، إلا أن تأثير ارتفاع درجات الحرارة يظل ملحوظًا على الجميع، حيث يُصاب معظم الناس بالتعب والإجهاد والخمول في هذه الأجواء الحارة ولا يستطعيون أداء جميع مهامهم بالصورة المطلوبة.





قد يلجأ بعضهم إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي يُظن أنها ستساعد على استعادة الطاقة، مثل القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين والسكريات، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الأطعمة تزيد الأمر سوءًا أو تعطي نتائج قصيرة الأمد، ولهذا فإننا سنساعدكِ في هذا المقال في التعرف على أهم الأطعمة الصحية التي تكسبكِ الشعور بالنشاط والحيوية خلال فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو.





1- الموز:

يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يحوّل السكر في الجسم إلى طاقة ويضمن له الحصول على كفايته من السكريات و"الأمينو أسيد"، وبالتالي يساعد الجسم على استعادة الطاقة المفقودة خلال الأجواء الحارة.





2- الزبادي:

يوصي أطباء التغذية بتناول الزبادي لمقاومة تعب الصيف وإجهاده، حيث يحتوي الزبادي على بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض التعب والإجهاد، ويحتوي الزبادي أيضًا على كمية كبيرة من البروتين والكربوهيدرات التي تمنح الجسم القوة والطاقة اللازمة في أيام الصيف الحارقة.





3- الشوفان:

يعد الشوفان من الأطعمة التي تمنح شعورًا بالشبع، ويعتبر طعامًا مثاليًّا ومفيدًا لعلاج حالة الخمول وانعدام الطاقة في الجسم، لاحتوائه على الكربوهيدرات التي تمنح الطاقة للمخ وعضلات الجسم.





4- المشروم:

يغفل كثيرون عن تناول المشروم رغم احتوائه على كميات هائلة من البروتين، إلى جانب أنه يساعد في محاربة التعب والتغلب على الشعور بالإرهاق، ويعيد للجسم الطاقة التي يفقدها من جراء ارتفاع حرارة الصيف.





5- الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة "البوليفينول" التي تساعد على محاربة التعب واستعادة طاقة الجسم وتحسين المزاج، حيث إن تناول كوب من الشاي الأخضر خلال اليوم يخفف من الشعور بالتعب والإجهاد ويعمل على استعادة الطاقة المفقودة جراء حر الصيف.





6- البطاطا الحلوة:

من الأطعمة الغنية بالألياف وفيتامين "ج" والماغنيسيوم التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة، وتساعده على الاحتفاظ بطاقته ونشاطه لمدة طويلة.





7- عسل النحل:

يُعد عسل النحل مصدرًا طبيعيًّا للطاقة والوقود الأساسي للجسم، حيث يمتص الجسم "الجلوكوز" الموجود في عسل النحل سريعًا ما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والنشاط، بينما يمتص "الفراكتوز" ببطء، ما يساعد الجسم على الحفاظ على الطاقة لفترة أطول.





8- الخيار:

يعد الخيار مصدرًا غنيًّا بالفيتامينات المتعددة، ويحتوي أيضًا على نسبة هائلة من الماء والألياف التي تمنع الشعور بالعطش في فصل الصيف، لذا فإنه لا يساعد فقط على تبريد وترطيب الجسم بل يعطيه الشعور بالحيوية والانتعاش أيضًا.



