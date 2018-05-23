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مديرية أمن المنوفية تعلن تفاصيل دهس طالب بمدينة تلا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:12 م
مديرية أمن المنوفية تعلن تفاصيل دهس طالب بمدينة تلا
صورة أرشيفية
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أحمد الباهى
 
لقى طالب مصرعه بمدينة تلا في محافظة المنوفية، عقب دهس قطار له على شريط السكة الحديد، وقد حول جسده إلى أشلاء، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
حيث تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من مركز شرطة تلا، باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة المدعو (أ م ع و- طالب) ومقيم بذات الناحية، استقلال القطار [شبين الكوم– طنطا] من رصيف المحطة "غير مقرر وقوفه بها"، حال تهدئة القطار لسرعته.
 
وانزلقت قدمه وسقط أسفله وحدثت إصابته التي أدت إلى وفاته (أشلاء)، وتعطل قطار [طنطا – شبين الكوم] لمدة ساعة وربع بسبب الحادث الآليم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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