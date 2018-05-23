شكك نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إمكانية تعاقد ناديه مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكداً أن إدارة النادي "الملكي" تتحدث كثيراً عن الصفقات الجديدة ولكنها لا تبرم أي منها.



وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة آس الإسبانية، رداً على سؤال حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع نيمار: "هنا يتحدثون دائماً عن التعاقد مع لاعبين، أنا هنا منذ 8 سنوات ودائماً ما يتحدثون عن 50 لاعباً سوف يأتون وفي النهاية لا يأتي أحداً".



وأضاف: "يقولون دائماً في سبتمبر (أيلول) سيأتي الكثيرون ولكن في النهاية نحن، نفس اللاعبين، من يصل إلى المباريات النهائية، اللاعبون الأفضل موجودون هنا، بيل وبنزيما وأسينسيو، جميعهم موجودون هنا".



ويصب رونالدو تركيزه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه مع فريقه السبت المقبل، أمام ليفربول الإنجليزي، وعن هذا تحدث رونالدو قائلاً: "المستقبل في مباراة السبت، علينا أن نلعب ونفوز وأن نصنع التاريخ، هذا هو الأهم، المستقبل هو الحاضر والحاضر هو الآن".



وتحدث النجم البرتغالي أيضاً عن احتمالية اعتزاله بين صفوف ريال مدريد، واستطرد قائلاً: "قلت هذا من قبل، سأعتزل في عمر الـ41، عمرى البيولوجي هو 23 عاماً".



وأشار رونالدو إلى التعاطف الذي يلقاه داخل ريال مدريد، حيث قال: "الأشياء كما هي، لم أقل أبداً أنه ليس هناك تعاطف، أشعر بتعاطف كبير من قبل اللاعبين في غرفة خلع الملابس، أشعر بالرضا حيال هذا الأمر، لا يوجد أحد يمكنه التحكم بالعالم، هناك أشياء يمكن أن نتحكم بها وأشياء أخرى لا يمكن التحكم بها".



وتابع: "أشعر بتعاطف كبير للغاية من زملائي لأنهم يعرفون من أنا، هم يقولون: هذا لا يخدع، أكتفي بهذا لأنهم دائماً معي في اللحظات الجيدة والسيئة، هناك أشياء لا يمكنك التحكم بها، بشكل عام أشعر بأنني بخير في ريال مدريد".



وأكمل رونالدو متحدثاً عن علاقته برئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، وأوضح قائلاً: "فلورينتينو يتعاطف معي كما يتعاطف مع لاعبين آخرين، ولكن هناك بعض المميزين في هذا الشأن، لا داعي لأكون أفضل صديق للرئيس ولا داعي ليكون هو أيضاً أفضل صديق لي، إنه يعاملني بشكل جيد".



واختتم رونالدو قائلاً: "لا زلت معتقداً أن ريال مدريد هو الفريق الأفضل في العالم".