العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)

نشر موقع جيرورنال ساليرنو الإيطالي خبرًا عن وصول حاوية خرجت من مصر ووصلت إلى ساليرنو، وتم العثور فيها على مقتنيات من المرجح أن تكون أثرية تنتمي للعصر الفرعوني.





وأهم القطع المضبوطة عبارة عن قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب، وتابوت و"قارب الموتى" مع 40 مجدافًا.





وقال الموقع أن القطع تم العثور عليها بواسطة مؤسسة لحماية التراث الفني تعمل بنابولي وروما ولها فرع بمكتب جمارك ميناء ساليرنو.





وأعلن الموقع عبر الخبر أن هذا التراث الفني جاء من الإسكندرية في مصر وتم ضبطه بعد وصوله إلى الميناء الإيطالي.





وقال الموقع أن المهربين دائمًا ما يتخذون إيطاليا كنقطة عبور للمواد الأثرية إلى روسيا والولايات المتحدة، ولكن السلطات الإيطالية تقف لهذه المحاولات بالمرصاد.





وأضاف الموقع أنه تم نقل القطع التي تم العثور عليها إلى ثكنات توفانا، حيث تم نقلها إلى مركز متعدد الوظائف لفحصها، بعد موافقة وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة الإيطالية.





فيما أكدت الجهات المعنية بوزارة الآثار أنه لايمكن القطع بأثرية القطع من عدمه إلا بعد فحصها بشكل مباشر، وهو الأمر الذي يجرى في المعتاد تنسيقه مع وزارة الخارجية، وبعد الفحص سيصدر بيان شامل بالواقعة.



