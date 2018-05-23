ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:09 م
العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)
طباعة
حسام زيدان
 
نشر موقع جيرورنال ساليرنو الإيطالي خبرًا عن وصول حاوية خرجت من مصر ووصلت إلى ساليرنو، وتم العثور فيها على مقتنيات من المرجح أن تكون أثرية تنتمي للعصر الفرعوني.

وأهم القطع المضبوطة عبارة عن قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب، وتابوت و"قارب الموتى" مع 40 مجدافًا. 

وقال الموقع أن القطع  تم العثور عليها بواسطة مؤسسة لحماية التراث الفني تعمل بنابولي وروما ولها فرع بمكتب جمارك ميناء ساليرنو.

وأعلن الموقع عبر الخبر أن هذا التراث الفني جاء من الإسكندرية في مصر وتم ضبطه بعد وصوله إلى الميناء الإيطالي. 

وقال الموقع أن المهربين دائمًا ما يتخذون إيطاليا كنقطة عبور للمواد الأثرية إلى روسيا والولايات المتحدة، ولكن السلطات الإيطالية تقف لهذه المحاولات بالمرصاد.

وأضاف الموقع أنه تم نقل القطع التي تم العثور عليها إلى ثكنات توفانا، حيث تم نقلها إلى مركز متعدد الوظائف لفحصها، بعد موافقة وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة الإيطالية.

فيما أكدت الجهات المعنية بوزارة الآثار أنه لايمكن القطع بأثرية القطع من عدمه إلا بعد فحصها بشكل مباشر، وهو الأمر الذي يجرى في المعتاد تنسيقه مع وزارة الخارجية، وبعد الفحص سيصدر بيان شامل بالواقعة.

العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)
العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)
العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)
العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في ميناء بإيطاليا (صور)
المزيد عن: قناع مصري ساليرنو جيرورنال ساليرنو العصر الفرعوني الذهب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 2:20:02 PM