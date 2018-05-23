محافظة الجيزة: توقيع عقد إنشاء مخازن للتمور المبردة بالواحات البحرية





شهد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، توقيع عقد تنفيذ مشروع لإنشاء مخازن للتمور المبردة بالواحات البحرية بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار ويمثلها الدكتور عبد الوهاب زايد والدكتور أمجد أحمد القاضى ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية ممثلاً عن محافظة الجيزة والمهندس علاء عبد البارى إبراهيم عن الشركة المنفذة.





وقال محافظ الجيزة أن المحافظة خصصت 10 أفدنة بالواحات البحرية لتنفيذ المشروع وتوسعاته المستقبلية لإنشاء مخازن تمور مبردة سعة 3900 طن تمر نصف جاف بمدينة الباويطى بالواحات البحرية وفقاً للإشتراطات الصناعية والصحية والبيئية واعتبارات الأمن والسلامة .





ولفت أن إجمالي إنتاج الواحات البحرية من التمر يصل إلى 30 ألف طن سنوياً بإجمالي 1.5 مليون نخلة ويمثل المشروع أحد أوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر .





وأضاف أن المشروع من شأنه تطوير قطاع التمور بالواحات البحرية والارتقاء بها وتنشيط هذه الصناعة الهامة من أجل تعظيم الموارد المتاحة وتحسين الإنتاجية والجودة، مشيراً أن الواحات البحرية تعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي وتمثل زراعة النخيل ومنتجات التمر المحور الرئيسي لهذا القطاع .





وأكد أن ثلاجات حفظ وتخزين التمور ستساهم فى إطالة فترة التخزين والحفاظ عليها من التلف وتوفير فرص عمل لأبناء الواحات البحرية .



