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رئيس جامعة بني سويف يوجه ببدء الصيانة عقب انتهاء الامتحانات مباشرة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:06 م
رئيس جامعة بني سويف يوجه ببدء الصيانة عقب انتهاء الامتحانات مباشرة
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احمد فتحى الدسوقي
 
تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أعمال الإمتحانات بعددًا من كليات الجامعة بالمجمع الاول والثانى بشرق النيل والتى شملت كليات التمريض والتربية وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة والطب البيطرى ورياض الاطفال، وذلك لضمان سير وإنتظام الإمتحانات والحيلولة دون حدوث أي عوائق.

وشّدد على ضرورة تجهيز قاعات الامتحانات من حيث التهوية الجيدة والتدابير الوقائية الضرورية، وتابع اجراءات ترتيب أرقام الجلوس واللوحات الإرشادية الدالة على الأماكن المخصصة للامتحانات واللجان.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة وجود أستاذ المادة ووضوح الأسئلة حتى يسير الامتحان بسهولة ويسر للطلاب، وشّدد على توافر كافة الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني ورعاية طبية وإسعاف، مع التشديد على الإجراءات الخاصة بطباعة الأسئلة التي تضمن السرية الكاملة، مؤكدًا على التأمين الكامل للجان الامتحانات من خلال عدد كاف من أفراد الأمن الإداري بالجامعة لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة بدء أعمال الصيانة لكافة الكليات عقب أنتهاء الإمتحانات مباشرة من حيث أعمال التجهيز ورفع الكفاءة لكافة المنشآت الجامعية، وإعادة تأهيل المدرجات والقاعات والمعامل والإنتهاء من تلك الأعمال قبل بداية العام الجديد.
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