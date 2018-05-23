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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة المطار" للغد لمرافعة الدفاع

الأربعاء 23/مايو/2018 - 02:05 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـرشوة المطار للغد لمرافعة الدفاع
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة اعلاميا ب " رشوة المطار " للغد، وذلك للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم ال6 المعترف بالرشوة.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى وبعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان، ومصطفى شوقى.


كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

وثبت من التحقيقات التى أجرتها النيابة، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، اضطلاع صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) فى تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى.

المزيد عن: مرافعة الدفاع رشوة المطار تأجيل محاكمة المتهمين
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