اليوم ..تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بحي النرجس بالتجمع الخامس





صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام (325 – 327) بمنطقة عمارات حى النرجس بالتجمع الخامس





وكان ذلك بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، موضحاً أن المخالفات تمثلت فى زيادة مسطح غرف السطح بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.









وأشار النجار إلى أنه منذ يومين قاد حملة لإزالة مخالفة دور كامل بالقطعة رقم 76 جنوب الأكاديمية، مؤكداً مواصلة جهاز المدينة لحملات إزالة المخالفات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهر أى عشوائيات بها.​



