"التأديبية العليا" تحيل 4 مسئولين بالتأمينات لتأديبية الصحة

قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى محاكمة 4 مسئولين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في القضية رقم 137 لسنة 59 قضائية بعد ثبوت عدم شغلهم أي وظيفة قيادية من وظائف الإدارة العليا.





وكان تقرير الاتهام أكد أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.





وكشفت التحقيقات أن محمد عبد الوهاب عبد الحميد، موظف بمكتب تأمينات جنوب الجيزة قاد السيارة رقم 547 ر هـ ء المخصصة لمنطقة جنوب الجيزة للتأمينات الاجتماعية بخطوط سير غير مستوفاة مع استلام كارنيهات المشتركين بالسيارة واحتفظ بها دون استيفاء بياناتها.





وتبين أن نادية محمد صالح، مختصة الصادر بمنطقة جنوب الجيزة للتأمينات الاجتماعية قامت بالتوقيع على خطوط سير السيارة واستلمت بونات المواد البترولية الخاصة بها رغم عدم اختصاصها بذلك.





وجاء بأوراق القضية أن جميل مسعد السيد، مدير الشئون الإدارية بمنطقة جنوب الجيزة للتأمينات الاجتماعية أهمل في الإشراف على السيارة ولم يوقع على أوامر تشغيلها ورفض استلام بونات البنزين الخاصة بها أو استيفاء كارنيهات المشتركين بها ـ وسمح لمسئولة الوارد بالتوقيع على أمر تشغيل السيارة واستلام بونات المواد البترولية رغم عدم اختصاصها بذلك.





وتبين أن المتهم لم يصدر تكليفا رسميا لأحد العاملين بالإدارة للعمل كمسئول تشغيل أو التنبيه بعدم صرف بدل انتقال لمدير عام المنطقة حال استخدامه السيارة، كما ختم محسن عبدالرحمن أبوالعلا، وكيل منطقة جنوب الجيزة للتأمينات الاجتماعية، أوامر تشغيل السيارة بخاتم شعار الجمهورية رغم عدم استيفائها بتوقيع مدير الشئون الإدارية ومسئول التشغيل.





وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة التي أصدرت حكمه المتقدم.