الحكومة البريطانية تقف دقيقة حدادا 3 يونيو القادم لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، عن الوقوف دقيقة حدادا يوم الثالث من يونيو القادم الساعة الرابعة والنصف عصرا، إحياء لذكرى من قتلوا وأصيبوا فى هجوم "جسر لندن" العام الماضى.

وكانت شاحنة صغيرة قد دهست 8 أشخاص من المشاة فوق جسر لندن بوسط العاصمة، كما طعن المهاجمون أشخاصا كانوا فى سوق "بورو" المجاور، وأسفر الهجوم عن إصابة 48 شخصا، بينهم 21 وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وأوضح بيان من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية أن الجميع سيقف دقيقة حدادا يوم الأحد الثالث من يونيو المقبل فى جميع المبانى الحكومية البريطانية، مضيفا أن المنظمات الأخرى قد تخطو خطاها.