أبرزها علاج الإدمان و الشلل الرعاش.. 5 فوائد صحية لـ"الصيام"

رغم أن هناك عدة فوائد ربانية للصيام معلومة للجميع، إلا أن هناك فوائد صحية للامتناع عن الطعام والشراب "الصيام"، تُسهم في تحسين الحالة الصحية للشخص الصائم وتغيير من وضعه البدني.

وفيما يلي يرصد "الفجر"، أبرز فوائد الصيام الصحية التي تطرأ على الصائمين، وفقًا للمتخصصين والدراسات الطبية.

الصيام يُعالج تلك الأمراض





هناك دراسة أجراها فريق يضم باحثين أمريكيين وإيطاليين عن كيفية استخدام الصيام فى علاج بعض الأمراض، مثل الأمراض التى تصيب المخ المتعلقة بالاوعية الدموية كالزهايمر والشلل الرعاش، وأثبتت أن الصيام لمدة يومين يخفض السعرات الحرارية ما يزيد من كمية الخلايا العصبية التي تنشط الأعصاب.

وكشفت الدراسة أن الصيام لمدة طويلة تصل إلى عشرة أيام متتابعة مع اتباع نظام غذائى مبني على الخضروات يساعد مريض التهاب المفاصل على تخفيف الآلآم الناتجع عنها كذلك الحال بالنسبة للأمراض الخاصة بالقلب، وأن فوائد الصيام تظهر أيضاً على مرضى ارتفاع ضغط الدم، فى حال الصيام لمدة 12 يوماً.

وأشارت الدراسة إلى أن صيام يوم كل شهر يخفض من خطورة المعاناة من مرض السكر بنسبة 40% ، حيث أن الجسم يفرز الكوليسترول الذي يستخدم الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من الجلوكوز مما يجعل الخلايا الدهنية فى الجسم تنخفض، وأن الصوم يقي من بعض امراض السرطان وهو له نفس قدر العلاج الكيماوي بالنسبة لسرطان الثدي والجلد والمخ فالصيام لمدة خمسة ايام يساعد على بطئ نمو الاورام السرطانية.

التغلب على مشكلات الإدمان





وأكد بعض الباحثين أن الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الإدمان للنيكوتين والكافيين وغيرها، وعلى الرغم من وجود بعض الأنظمة العلاجية التي تساعد على علاج حالات الإدمان، إلا أن الصيام له دور فعال في مثل تلك الحالات.

راحة الجهاز الهضمي





وأثناء الصيام يحظى الجهاز الهضمي بفترة من الراحة، فتستمر الوظائف الفسيولوجية الطبيعية وخاصة إفراز العصارات الهضمية، لكن مع معدل أقل، وتلك الممارسات تساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هضم الطعام يحدث أيضا بمعدلات ثابتة، مما يعمل على إنتاج الطاقة بمعدلات تدريجية، ومع ذلك فالصيام لا يمنع إفراز الأحماض المعدية، لذلك ينصح المرضى الذين يعانون من قرحة المعدة بالحذر عند الصيام.

خسارة الوزن





كما أن الصيام يحفز خسارة الوزن بسرعة، حيث يعمل الصيام على منع تخزين الدهون في الجسم.

تحسين الحالة النفسية





كما أن الصيام يقلل من ظهور العديد من الأمراض من بينها القلق والاكتئاب والغضب، وأيضا يقلل من حدة التوتر والأرق، ويعمل على تهذيب النفس وتهدئتها، لذا فله تأثير كبير على الصحة النفسية للإنسان.