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رئيس وزراء فرنسا يلغى زيارته لإسرائيل

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:46 م
رئيس وزراء فرنسا يلغى زيارته لإسرائيل
رئيس الوزراء الفرنسى
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خاطر عبادة
 

ألغى رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، زيارته المقررة لإسرائيل، الأسبوع المقبل، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم.


وكانت زيارة فيليب المقرّرة للكيان الصهيونى فى 31 مايو، وتستغرق يومين لبدء الموسم الثقافى الإسرائيلى-الفرنسى.


ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أنّ سبب إلغاء الزيارة يرجع إلى مشاكل داخلية وسط الاحتجاجات العمالية بفرنسا، بينما اعتبر أخرون أنّ ذلك مجرد ذريعة، وأنّ سبب إلغاء الزيارة هو تصرفات إسرائيل فى غزة، والمخاوف من نظرة الفرنسيين لتلك الزيارة.

ومن المتوقع وصول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى فرنسا خلال أسبوعين للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

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