رسائل شديدة اللهجة من وكيل تعليم كفرالشيخ لمديري الإدارات (صور)

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن القيادى الذى يمسك بكل الخيوط فى يده دون أن يفسح المجال لجميع القيادات لاتخاذ الاجراءات المناسبة واتاحة الفرصة للتنافس الشريف بينها، فاشل أو لديه مرض فى نفسه،وعلى القائد العمل فى منظومة جماعية هدفها الصالح العام بعيداُ عن الأهواء، موجهه مديرى الإدارات باتخاذ نفس النهج فى إدارتهم تنفيذًا للامركزية التى اعتبرتها منهجا لها فى قيادتها لتعليم كفرالشيخ، مشيرة إلى أنها تلقى دعما للعملية التعليمية من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني،و اللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بحضور هناء شهاب،وكيل المديرية،وصلاح فهمى، مديرعام الشئون المالية والإدارية، وجميع مديرى الإدارات التعليمية، وتضمن الإجتماع اتخاذ قرارات تعد بمثابة ثورة إدارية على أوضاع متوارثة بتعليم كفرالشيخ وتخالف ما تم التعارف عليه بجميع المحافظات.



و أضافت أنه لابد من إعدادا قيادات تتحمل المسئولية فى الأيام المقبلة، مؤكدة أنها تثني على الدور الذي بذله مديرو الإدارات التعليمية فى امتحانات الشهادة الإعدادية، ولتمر الإمتحانات دون رصد لمخالفات.







وقالت وكيل الوزارة، إنها قررت تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكنترول داخل كل إدارة تعليمية،بدء من العام الدراسي المقبل،ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية فى الوقت الراهن،ولراحة المصححين الذين يتكبدون مشاق السفر لمدينة كفرالشيخ وللجهد الذي يبذلونه، على أن تُسلم النتيجة للمديرية لإعداد النتيجة النهائية،وعرضها على اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، كما قررت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعداية بكل إدارة تعليمية بإشراف عام من مدير، مؤكدة أن اختيار رؤساء لجان الشهادة الإعداية مسئولية وحق أصيل لمديري الإدارات.



وأوضحت كشك،أن هناك أمور مستغربة وجدتها بتعليم كفر الشيخ، ومنها ارتباط مدارس اللغات الرسمية بديوان المديرية، لذا قررت ارتباط أي مدرسة للغات بالإدارة التى تقع فى نطاقها ماليا وإداريا، مؤكدة أنها أصدرت أمرًا إداريًا بعودة المعلمين المتواجدين بديوان عام المديرية،ودواوين الإدارات التعليمية فى المواد التى بها عجز، استعدادًا لاعداد خطة لسد العجز فى العام الدراسى المقبل، عدا الحالات الحرجة،وأصحاب الأمراض المستعصية الذين سيتم توزيعهم كموجهين مقيمين بالمدارس، تقديرًا ومراعاة لحالاتهم الصحية،وتنفيذا للقرارات الوزارية، لاستقرار ونجاح العملية التعليمية بالمحافظة في ظل دعم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،والتعليم الفني،و اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.