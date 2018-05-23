"المجتمعات العمرانية" تطالب الفائزين بقرعة الاراضي الأكثر تميزاً بسداد مقدمات الحجز حتى 31 مايو





طالب طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، الفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضى الأكثر تميزاً، والتى تم التقدم لها فى الفترة من 28/1/2018 : 15/2/2018، بسرعة سداد مقدمات الحجز





ويتم السداد طبقاً لكراسة الشروط فى موعد غايته يوم الخميس 31/5/2018، داعياً الفائزين للالتزام بالسداد فى ضوء ما ورد بكراسة الشروط.​