"المجتمعات العمرانية" تطالب الفائزين بقرعة الاراضي الأكثر تميزاً بسداد مقدمات الحجز حتى 31 مايو
الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:44 م
احمد الشيخ
طالب طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، الفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضى الأكثر تميزاً، والتى تم التقدم لها فى الفترة من 28/1/2018 : 15/2/2018، بسرعة سداد مقدمات الحجز
ويتم السداد طبقاً لكراسة الشروط فى موعد غايته يوم الخميس 31/5/2018، داعياً الفائزين للالتزام بالسداد فى ضوء ما ورد بكراسة الشروط.
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