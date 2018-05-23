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تعليم بورسعيد: غياب 42 طالب عن امتحانات الدبلومات في يومها الرابع

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:47 م
تعليم بورسعيد: غياب 42 طالب عن امتحانات الدبلومات في يومها الرابع
صورة أرشيفية
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جهندا عبد الحليم
 
قال الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انه لم ترد اية شكاوى اليوم الاربعاء، من امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع بالمحافظة الي غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد انه قد أدي ٥٤٠٧ طالبا وطالبة امتحانات اللغة الانجليزية، ومواد تخصص بينما غاب منهم 42 طالبا من مختلف التخصصات.

وأوضح "باهي" أنه لا توجد اية مشكلات صحية او امنية او صعوبات من الامتحان او تأخير فى توزيع الاسئلة.
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