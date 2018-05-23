محمد هنيدي النجم المُفضل للسعوديين في رمضان

أجرت إدارة التلفزيون السعودي استفتاءً بعنوان "نجمك المفضل" حول الممثلين الذين تعرض لهم أعمالاً درامية في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الحالي.

وقد حصل النجم محمد هنيدي على أعلى نسبة تصويت في الإستفتاء واحتل المرتبة الأولى بنسبة 82% متقدماً على الفنانين عمرو سعد، نيللي كريم ويسرا.

محمد هنيدي يخوض السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "أرض النفاق" الذي يشاركه في بطولته مجموعة من الممثلين ومنهم هنا شيحة وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج ماندو العدل.