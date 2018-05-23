بلدية المحلة يبدأ رحلة الصعود بلقاء سيدى سالم

أسفرت قرعة المجموعة الثالثة لمجموعة بحرى لفريق بلدية المحلة ويبدأ أمام سيدي سالم ويلتقي في نهاية الموسم بشقيقة غزل المحلة (مباراة الديربي).



وجاءت القرعة كالآتى :

الأسبوع الأول البلدية/سيدى سالم

الأسبوع الثانى ابوقير/البلدية

الأسبوع الثالث البلدية/فاركو

الأسبوع الرابع طنطا/البلدية

الأسبوع الخامس البلدية/الحمام

الاسبوع السادس الجزيرة/البلدية

الأسبوع السابع كفر الشيخ/البلدية

الأسبوع الثامن البلديه/تلا

الأسبوع التاسع الرجاء/البلدية

الأسبوع العاشر البلديه/الأولمبى

الأسبوع الحادى عشر ،دمنهور/البلدية

الأسبوع الثانى عشر البلدية/المنصوره

الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة/البلدية



