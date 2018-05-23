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بلدية المحلة يبدأ رحلة الصعود بلقاء سيدى سالم

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:44 م
بلدية المحلة يبدأ رحلة الصعود بلقاء سيدى سالم
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أميرة مهنا
 

أسفرت قرعة المجموعة الثالثة لمجموعة بحرى لفريق بلدية المحلة ويبدأ أمام سيدي سالم ويلتقي في نهاية الموسم بشقيقة غزل المحلة (مباراة الديربي).


وجاءت القرعة كالآتى :


الأسبوع الأول البلدية/سيدى سالم
الأسبوع الثانى ابوقير/البلدية
الأسبوع الثالث البلدية/فاركو
الأسبوع الرابع طنطا/البلدية
الأسبوع الخامس البلدية/الحمام
الاسبوع السادس الجزيرة/البلدية
الأسبوع السابع كفر الشيخ/البلدية
الأسبوع الثامن البلديه/تلا
الأسبوع التاسع الرجاء/البلدية
الأسبوع العاشر البلديه/الأولمبى
الأسبوع الحادى عشر ،دمنهور/البلدية
الأسبوع الثانى عشر البلدية/المنصوره
الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة/البلدية


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