بلدية المحلة يبدأ رحلة الصعود بلقاء سيدى سالم
الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:44 م
أميرة مهنا
أسفرت قرعة المجموعة الثالثة لمجموعة بحرى لفريق بلدية المحلة ويبدأ أمام سيدي سالم ويلتقي في نهاية الموسم بشقيقة غزل المحلة (مباراة الديربي).
وجاءت القرعة كالآتى :
الأسبوع الأول البلدية/سيدى سالم
الأسبوع الثانى ابوقير/البلدية
الأسبوع الثالث البلدية/فاركو
الأسبوع الرابع طنطا/البلدية
الأسبوع الخامس البلدية/الحمام
الاسبوع السادس الجزيرة/البلدية
الأسبوع السابع كفر الشيخ/البلدية
الأسبوع الثامن البلديه/تلا
الأسبوع التاسع الرجاء/البلدية
الأسبوع العاشر البلديه/الأولمبى
الأسبوع الحادى عشر ،دمنهور/البلدية
الأسبوع الثانى عشر البلدية/المنصوره
الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة/البلدية