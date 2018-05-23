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أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:43 م
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
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جهندا عبد الحليم
 
وزعت مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء امجد عبد الفتاح مدير الامن، اليوم الاربعاء، كرتونة رمضان في الاماكن الاكثر احتياجًا بأحياء الزهور والضواحي كمساعدة منها للمواطنين بمناسبة الشهر المعظم.

ورصدت عدسة " الفجر " قيام مدير امن بورسعيد ولفيف من القيادات الامنية بتوزيع الكراتين علي العشرات من الاهالي في العديد من المناطق السكنية الشعبية بأحياء الزهور والضواحي.

وقد تواجدت سيارات الشرطة محملة ب 2000 كرتونة رمضانية تحتوي علي مختلف المواد والسلع الغذائية وقام مدير وقيادات الامن بمساعدة رجال الشرطة بتوزيعها.

وسادت حالة من الفرح بين الاهالي لتواجد رجال الامن وسعيهم لتلك المبادرة، وقدموا الشكر لمدير امن بورسعيد علي جهوده.

وقدم اللواء امجد عبد الفتاح مدير الامن اتهنئة للاهالي بقدوم الشهر المعظم، واستمع لبعض شكواهم ووعدهم بحلها.
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
أمن بورسعيد يوزع 2000 كرتونة رمضانية بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
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