مواجهة صعبة لغزل المحلة خارج ملعبه فى افتتاح الدورى
الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:42 م
أميرة مهنا
أسفرت قرعة المجموعة الثالثة لمجموعة بحرى لفريق غزل المحلة، ويبدأ مواجهة صعبة أمام فريق كفر الشيخ ويلتقي في نهاية الموسم بشقيقة بلدية المحلة (مباراة الديربي).
وجاءت القرعة كالآتى :
الأسبوع الأول كفر الشيخ _ غزل المحلة
الأسبوع الثانى غزل المحلة _ تلا
الأسبوع الثالث الرجاء _ غزل المحلة
الأسبوع الرابع غزل المحلة _ الأوليمبى
الأسبوع الخامس دمنهور _ غزل المحلة
الاسبوع السادس غزل المحلة _ المنصورة
الأسبوع السابع غزل المحلة _ الجزيرة
الأسبوع الثامن سيدى سالم _ غزل المحلة
الأسبوع التاسع غزل المحلة _ أبو قير
الاسبوع العاشر فاركو _ غزل المحلة
الاسبوع الحادى عشر غزل المحلة _ طنطا
الاسبوع الثانى عشر الحمام _ غزل المحلة
الاسبوع الثالث عشر غزل المحلة _ بلدية المحلة
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