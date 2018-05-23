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مواجهة صعبة لغزل المحلة خارج ملعبه فى افتتاح الدورى

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:42 م
مواجهة صعبة لغزل المحلة خارج ملعبه فى افتتاح الدورى
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أميرة مهنا
 
أسفرت قرعة المجموعة الثالثة لمجموعة بحرى لفريق غزل المحلة، ويبدأ مواجهة صعبة أمام فريق كفر الشيخ ويلتقي في نهاية الموسم بشقيقة بلدية المحلة (مباراة الديربي).


وجاءت القرعة كالآتى :

الأسبوع الأول كفر الشيخ _ غزل المحلة
الأسبوع الثانى غزل المحلة _ تلا
الأسبوع الثالث الرجاء _ غزل المحلة
الأسبوع الرابع غزل المحلة _ الأوليمبى
الأسبوع الخامس دمنهور _ غزل المحلة 
الاسبوع السادس غزل المحلة _ المنصورة
الأسبوع السابع غزل المحلة _ الجزيرة 
الأسبوع الثامن سيدى سالم _ غزل المحلة
الأسبوع التاسع غزل المحلة _ أبو قير 
الاسبوع العاشر فاركو _ غزل المحلة
الاسبوع الحادى عشر غزل المحلة _ طنطا 
الاسبوع الثانى عشر الحمام _ غزل المحلة
الاسبوع الثالث عشر غزل المحلة _ بلدية المحلة

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