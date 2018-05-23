الإسكان: تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب وصرف صحى بمطروح بتكلفة 2٫5 مليار جنيه





قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب وصرف صحى بمحافظة مطروح، بتكلفة نحو 2٫5 مليار جنيه، بعضها فى مراحل التشغيل التجريبى، ومن المقرر دخولها الخدمة قريبا.





وأوضح مدبولى، أن هناك 3 مشروعات لمياه الشرب، يتم تنفيذها بالمحافظة، بطاقة 54 ألف م3/يوم، بتكلفة (مليار و116 مليون جنيه + 6 ملايين يورو)، وهى (محطة تحلية مياه البحر "الرميلة 3"، بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتتم حاليا تجارب التشغيل بها – محطة تحلية مياه براني، بطاقة ألفى م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2018 – محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة، بطاقة 40 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى ديسمبر 2019).





وأضاف أنه جار أيضاً تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي، فى محافظة مطروح، بطاقة 80 ألف م3/يوم، وبتكلفة مليار و278 مليون جنيه، وهى (صرف صحي مدينة الضبعة، ويجرى تسليم الشبكات بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى سبتمبر 2018 – صرف صحي الإسكان الاجتماعي بالحمام، ويجرى تسليمه - الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسي مطروح (المرحلة الثانية)، ويجرى تسليمه - صرف صحي مدينة الحمام (محطة معالجة + محطات الرفع) - صرف صحي مدينة سيوه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2020.









وأوضح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب ودخلت الخدمة بمحافظة مطروح، بطاقة 121 ألف م3/يوم، بتكلفة 474.5 مليون جنيه، وهى (الحل العاجل لمحطة مياه الشرب بمدينة سيوه "وحدة إزالة الحديد" - إنشاء الخط الناقل 1000 مم بطول 7 كم - بئر عميقة بمنطقة الدكرور بمدينة سيوه - إنشاء 4 خزانات استراتيجية بطاقة 80 ألف م3/يوم + ملحقاتها - إنشاء محطة تحلية مياه البحر "الرميلة 2" - الخط الناقل من مجمع محطات الرميلة وحتى الخزانات الاستراتيجية)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحي ودخلت الخدمة بالمحافظة، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة 337.7 مليون جنيه، وهى (محطة الرفع الفرعية رقم (5) ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح - محطة الرفع الفرعية رقم (6) ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح - محطة الرفع الرئيسية بمدينة سيوه - محطة الرفع الرئيسية رقم (2) ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح - محطة الرفع المساعدة رقم (2) - توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمطروح - محطة الرفع الفرعية رقم (4).​