ضبط 85 مخالفة بمخابز ومطاحن لتهريب الدقيق المدعم في قنا

ضبطت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع مباحث التموين في قنا، عدد من المخابز والمطاحن المخالفة، حيث نجحت فى تحرير 49 مخالفة نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.



ومن بين المخالفات بيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص و13 مخالفة توقف عن العمل و8 مخالفات تهريب وتجميع و15 مخالفة عدم اعلان سعر الرغيف بالإضافة الى عدد 2 مخالفة اخرى متنوعة.



