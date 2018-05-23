ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زيدان يصدم محمد صلاح بهذا القرار

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:38 م
زيدان يصدم محمد صلاح بهذا القرار
طباعة
الفجر الرياضي
 

تسعي العديد من الأندية الأوروبية الكبري، للحصول على خدمات الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويأتي فريق ريال مدريد الإسباني على رأس الأندية التي تريد التعاقد مع الفرعون المصري.

 

وقال زيدان ردًا على سؤال من احد الصحفيين بخصوص هل توجد إمكانية مبادلة كريستيانو رونالدو بـ "صلاح" خلال ميركاتو الصيف "لا".

 

ورفض زيدان التحدث تمامًا عن صلاح، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع الفريقين السبت المقبل في كييف.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو زيدان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 12:50:01 PM