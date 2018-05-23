زيدان يصدم محمد صلاح بهذا القرار

تسعي العديد من الأندية الأوروبية الكبري، للحصول على خدمات الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







ويأتي فريق ريال مدريد الإسباني على رأس الأندية التي تريد التعاقد مع الفرعون المصري.

وقال زيدان ردًا على سؤال من احد الصحفيين بخصوص هل توجد إمكانية مبادلة كريستيانو رونالدو بـ "صلاح" خلال ميركاتو الصيف "لا".

ورفض زيدان التحدث تمامًا عن صلاح، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع الفريقين السبت المقبل في كييف.