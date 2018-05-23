بري في أول تصريح له بعد إعادة انتخابه: القدس عاصمة فلسطين





وندد بري، بالمجازر الاسرائيلية في ​ فلسطين ​والتي سجلت ما يزيد على 200 شهيد و5000 جريح.





هذا وانتخب المجلس النيابي الجديد اليوم الأربعاء، دولة الرئيس نبيه بري رئيسًا للمجلس النيابي للمرّة السادسة على التوالي.



وقد شغل برّي هذا المنصب منذ العام 1992.



وترأس جلسة الانتخاب، النائب ميشال المرّ بصفته النائب الأكبر سنًّا عاونه النائبان الأصغر سنًّا طوني فرنجية وسامي فتفت.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن القدس عاصمة فلسطين، مؤكدا التزام لبنان بالقضية الفلسطينية.