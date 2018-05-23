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ريم مصطفى تشارك جمهورها بصورة من كواليس "الوصية"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:32 م
ريم مصطفى تشارك جمهورها بصورة من كواليس الوصية
جانب من الكواليس
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة من كواليس مسلسها الجديد "الوصية"، والذي يقوم ببطولته كلا من الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد أمين.


وعلقت ريم على الصورة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة :"يحدث الآن".

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