ريم مصطفى تشارك جمهورها بصورة من كواليس "الوصية"
الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:32 م
الفجر الفني
نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة من كواليس مسلسها الجديد "الوصية"، والذي يقوم ببطولته كلا من الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد أمين.
وعلقت ريم على الصورة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة :"يحدث الآن".
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