فرنسا تخشى ثغرات الدفاع في مونديال روسيا

شارك المنتخب الفرنسي في نهائيات المونديال 14 مرة، وحقق أفضل نتائجه عندما تُوج باللقب على أرضه في عام 1998، بقيادة القائد السابق والمدرب الحالي ديدييه ديشامب، حين فاز على البرازيل 3-0، في المباراة النهائية في استاد فرنسا.





وفيما يلي حقائق عن منتخب فرنسا قبل كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

* تصنيف الفيفا: 7 (حتى السابع من يونيو)





* البطولات السابقة:





وبعد حصولها على المركز الثالث في نهائيات 1958، احتاجت فرنسا للانتظار حتى الثمانينات للمنافسة مرة أخرى على اللقب، حيث وصلت للدور قبل النهائي في 1982 و1986، وخرجت في المرتين أمام ألمانيا الغربية.





ووصلت فرنسا للمباراة النهائية مجددا في عام 2006، بفضل جهود لاعب الوسط الموهوب زين الدين زيدان، الذي سجل هدفا ثم طرد إثر نطحته الشهيرة للإيطالي ماركو ماتيراتزي، لتتقدم إيطاليا للفوز باللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.





* المدرب: ديدييه ديشامب





ديشامب هو أكثر اللاعبين الفرنسيين فوزا بالألقاب على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، وكان قائد الفريق الفائز بكأس العالم 1998، وبطولة أوروبا 2000.





وفاز ديشامب أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع أولمبيك مرسيليا ويوفنتوس، كلاعب وسط مدافع قوي.





تولى ديشامب تدريب فرنسا، خلفا لزميله السابق بالمنتخب الوطني لوران بلان، وصعد بالفريق لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014، كما بلغ نهائي بطولة أوروبا 2016.





وقبل التدريب على مستوى المنتخبات، صعد ديشامب بيوفنتوس لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقاد موناكو لنهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز مع مارسيليا بأول لقب للنادي خلال 18 عاما.





وبدأ ديشامب مسيرته كلاعب في نانت، ولعب أيضا في صفوف تشيلسي وفالنسيا وبوردو، وساعده مستواه ومهاراته كقائد للفريق، على المشاركة في 103 مباريات دولية مع بلاده.





* أهم اللاعبين:





أنطوان جريزمان: ظهر أداء جريزمان بشكل متميز مع أتليتيكو مدريد، وتحدثت تقارير عن احتمال كبير لانتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.





وبعد تسجيل 19 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإسباني، و6 أهداف ضمن 13 مباراة أوروبية، يذهب المهاجم الفرنسي إلى روسيا وهو في أفضل مستوياته على الإطلاق.





بول بوجبا: قد تعتمد فرص فرنسا في النهائيات بدرجة كبيرة على مستوى بوجبا الذي قدم أداء متذبذبا في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو الذي لم يتردد في استبعاده حين ظهر بشكل سيء.





ويبدو ديشان جاهزا أيضا للإبقاء على بوجبا على مقاعد البدلاء إذا لم يظهر بالشكل المنتظر في روسيا.













أوليفييه جيرو: عبر المشجعون كثيرا عن عدم رضاهم عن أداء جيرو ووصفوه بأنه يفتقر للمهارة والقوة لقيادة هجوم فرنسا، لكن مهاجم تشيلسي، الذي سجل أكبر عدد من الأهداف من الكرات العالية خلال المواسم الثلاثة الماضية في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، يدخر دوما بعضا من أفضل مهاراته لمنتخب بلاده.





* المستوى الحالي:





تلقت شباك فرنسا 6 أهداف في آخر 3 مباريات، منها الهزيمة على أرضها 3-2 في مباراة ودية أمام كولومبيا، مما يدل على وجود مشكلة في الدفاع.





ورد المنتخب الفرنسي بفوز مقنع 3-1 على روسيا خارج أرضه، لكن ديشامب سيحتاج إلى ظهور المدافعين صمويل أومتيتي ورفائيل فاران بأفضل مستوياتهما عند انطلاق النهائيات.





* طريقة التأهل:





في مجموعة ضمت السويد وهولندا، كانت فرنسا مرشحة بقوة وتقدمت بشكل ثابت تقريبا بسبعة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجلت 18 هدفا واستقبلت 6 أهداف.





* الفرص:





من المتوقع ألا تواجه فرنسا متاعب كبيرة للصعود من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أستراليا والدنمارك وبيرو. لكن يتعين عليها الحذر عندما تواجه بيرو في ظل خسارتها في آخر لقاء ضد فريق من أمريكا الجنوبية وهو كولومبيا.





وإذا صعدت فرنسا لدور الستة عشر فستواجه أحد أفضل فريقين في المجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا ونيجيريا. وفي حال بلوغ دور الثمانية فقد تواجه إسبانيا أو البرتغال.



