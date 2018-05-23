رسميًا.. أوناي إيمري مديرا فنيا لـ "آرسنال"

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، أن أوناي إيمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي سيتولي القيادة الفنية للجانرز.

وقال آرسنال :"سيصبح إيمري المدير الفني للفريق سينضم إلى النادي بعد فترة سنتين أمضاهما مع باريس سان جيرمان حيث نجح مؤخراً في إحراز الثلاثية المتمثلة بالدوري المحلي، كأس فرنسا وكأس الرابطة".

وقال إيمري عقب توليه قيادة المدفعجية :"متحمس جدًا لتدريب أحد أعظم أندية كرة القدم، شاكرًا إدارة آرسنال على منحي هذه الفرصة الكبيرة".