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عاجل.. الدفاع الروسية: انتهاء العمليات السورية لاستعادة ضواحى دمشق

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:31 م
عاجل.. الدفاع الروسية: انتهاء العمليات السورية لاستعادة ضواحى دمشق
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أسماء العزب
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء العمليات السورية لاستعادة ضواحى دمشق، نقلا عن قناة "إكسترا نيوز".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن دمشق حققت نجاحات كبيرة فى استعادة مناطق بدعم السلاح الروسي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيل فيديو لإطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية من الغواصة الاستراتيجية الذرية "يوري دولغوروكي" التابعة للأسطول الشمالي الروسي.

وكان المركز الصحفي للأسطول الشمالي الروسي قد أفاد سابقا بأن تنفيذ إطلاق الصواريخ بمثل هذا العدد الكبير من الغواصة وهي في أعماق المياه يتم لأول مرة.
المزيد عن: عمليات دمشق انتهاء العمليات السورية السلاح الروسي الدفاع الروسية
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