ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الشرقية يؤكد أهمية الاستفادة من أنشطة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق

الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:29 م
محافظ الشرقية يؤكد أهمية الاستفادة من أنشطة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق
اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية
طباعة
 
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية الإستفادة من الأنشطة التي يقدمها مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق مشيراً إلي أن المركز يضم مكتبة مجهزة تحتوي على مختلف الكتب في مناهل المعرفة والثقافة والفن والأدب وقصص الأطفال بخلاف قاعة مؤتمرات وإجتماعات مجهزة تستخدم للإجتماعات والندوات وتدريب العاملين بالمراكز والمدن وتتسع لأكثر من مائة شخص.

ومن جانبها أوضحت مديحة سيف الدين مدير مركز التنمية الثقافية أن القاعة المجهزة بالمركز والتي تتسع ﻷكثر من 100شخص إستضافت الدورة التدريبية والتي قامت بها مديرية القوي العاملة لتدريب عدداً من ذوي القدرات الخاصة علي سوق العمل تفعيلاً لمبادرة مصر بكم أجمل والتي إنطلقت بمحافظة الشرقية لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بإعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 12:50:01 PM