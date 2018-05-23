محافظ الشرقية يؤكد أهمية الاستفادة من أنشطة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق
الأربعاء 23/مايو/2018 - 12:29 م
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية الإستفادة من الأنشطة التي يقدمها مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق مشيراً إلي أن المركز يضم مكتبة مجهزة تحتوي على مختلف الكتب في مناهل المعرفة والثقافة والفن والأدب وقصص الأطفال بخلاف قاعة مؤتمرات وإجتماعات مجهزة تستخدم للإجتماعات والندوات وتدريب العاملين بالمراكز والمدن وتتسع لأكثر من مائة شخص.
ومن جانبها أوضحت مديحة سيف الدين مدير مركز التنمية الثقافية أن القاعة المجهزة بالمركز والتي تتسع ﻷكثر من 100شخص إستضافت الدورة التدريبية والتي قامت بها مديرية القوي العاملة لتدريب عدداً من ذوي القدرات الخاصة علي سوق العمل تفعيلاً لمبادرة مصر بكم أجمل والتي إنطلقت بمحافظة الشرقية لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بإعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة.