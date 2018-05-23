محافظ الشرقية يؤكد أهمية الاستفادة من أنشطة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية الإستفادة من الأنشطة التي يقدمها مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق مشيراً إلي أن المركز يضم مكتبة مجهزة تحتوي على مختلف الكتب في مناهل المعرفة والثقافة والفن والأدب وقصص الأطفال بخلاف قاعة مؤتمرات وإجتماعات مجهزة تستخدم للإجتماعات والندوات وتدريب العاملين بالمراكز والمدن وتتسع لأكثر من مائة شخص.



