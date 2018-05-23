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الستاغ تقترح 'تعريفة تحفيزية ' على المنتجين الذاتيين للكهرباء

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:23 ص
الستاغ تقترح 'تعريفة تحفيزية ' على المنتجين الذاتيين للكهرباء
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محمد وليد الجموسي
 
اقترحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، في بلاغ لها  'تعريفة تحفيزية ' على المنتجين الذاتيين للكهرباء، وذلك لتشجيعهم على الإنتاج بإمكانياتهم الذاتية وتصريف إنتاجهم على الشبكة خلال أوقات الذروة لصائفة 2018 دون تقديم بيانات حول هذه التعريفة.
وأضافت الشركة، في ذات البلاغ، أنها قررت إعادة العمل بتعريفة الانقطاع المعدل لفائدة حرفاء الجهد المتوسط والعالي وهي تعريفة اختيارية تهدف إلى تشجيعهم على التقليص من استهلاك الكهرباء خلال الفترة الممتدة من الحادية عشر صباحا إلى الثالثة بعد الزوال خلال أيام العمل طيلة شهري جويلية وأوت 2018
ولفتت الشركة إلى أن الحريف سيستفيد في المقابل بتعويض مادي مهم يتم خصمه من فاتورة استهلاكه ويتم تحديد أيام الانقطاع المعدل خلال الفترة المذكورة من طرف الشركة قبل بداية القطع بفترة زمنية لا تقل عن 3 ساعات.

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