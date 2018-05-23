"الملا"يستعرض مع رئيس "هاليبرتون مصر" مشاركتها فى الحفر والإنتاج





التقى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع إيرك كاو نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية، و أسامة عبد الحليم رئيس هاليبرتون مصر، و بحضور أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف ، وتناول اللقاء استعراضاً لأنشطة هاليبرتون فى مجالات الحفر والإنتاج فى مصر





وتم بحث مشاركتها في العمل على استمرارية إنتاجية الحقول المتقادمة (الناضبة) التي يحتاج الإنتاج منها إلى ضخ إستثمارات واستخدام تكنولوجيات حديثة من أجل إستمرار الإنتاج والتى تتميز بها هاليبرتون التى لها تاريخ كبير فى صناعة البترول المصرية فى مجال الاستكشاف والإنتاج بما يؤهلها من الخيارات الاقتصادية الواعدة أمامها والتى تحقق المنفعة الاقتصادية للجانبين.









كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذى لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف فى ضوء الاتفاقية الموقعة مع هاليبرتون للاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة للعمل فى مجال قواعد المعلومات وتسويق مناطق المزايدات العالمية.









وأشار "الملا"، أنه تم استعراض فلسفة طرح المزايدتين العالميتين لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات لـ 27 قطاعاً للبحث عن البترول والغاز أمام الشركات العالمية فى ضوء إستراتيجية الوزارة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لإبرام الاتفاقيات لزيادة الإنتاج المحلى والاحتياطى.