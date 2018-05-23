عاجل.. البرلمان اللبناني يستعد لجلسة انتخاب رئيسه وهيئة المكتب

معقد جلس النواب اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول لانتخاب رئيسه وهيئة المكتب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

ووفقاً لنظام تقاسم السلطة في لبنان، يكون رئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً، ورئيس البلاد مسيحياً مارونياً، بينما يكون رئيس مجلس الوزراء مسلماً سنياً.

وفي انتخابات 6 مايو الجاري حقق حزب الله، المدعوم من إيران، وحلفاؤه السياسيون مكاسب كبيرة، بينما تراجع دعم تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري بصورة كبيرة أيضاً.