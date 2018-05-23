الهلال السعودي يرفض إغراءات الأهلي ويتمسك بـ"بن شرقي"





رفضت إدارة الهلال السعودي رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ودخل الأهلي المصري في مفاوضات جادة مع "بن شرقي" من أجل تدعيم الخط الهجومي للمارد الأحمر وتعويض رحيل عبدالله السعيد، ألا أن إدارة النادي السعودي أغلقت الباب أمام كل الأندية التي تريد الحصول على خدمات للاعب.





ورفض إدارة النادي السعودي كل الإغراءات المالية التي عرضتها إدارة النادي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب للدوري المصري في الموسم المقبل.





وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الهلال حسمت مصير الدولي المغربي بالاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل ورفض فكرة الاستغناء عن خدماته.





وأشارت الصحيفة إلى أن "بن شرقي" والأرجنتيني إيزيكيل سيروتي سيكونان ضمن معسكر الفريق الخارجي استعدادا للموسم الجديد.